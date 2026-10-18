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Suspected Serial Offender

Perfume thief caught red-handed by police

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18.10.2026 13:30
The 32-year-old is now in pretrial detention (stock photo)
The 32-year-old is now in pretrial detention (stock photo)(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

On Saturday, a 32-year-old man was observed in a drugstore removing anti-theft devices from perfume bottles. The police caught him on the spot; he already had several bottles in his backpack. The Romanian is believed to have struck in a similar manner on several previous occasions. 

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A 32-year-old Romanian man was arrested on the morning of October 17, 2026, in the city of Gmunden. Employees at a drugstore had previously called the police after observing the 32-year-old removing anti-theft tags from perfumes.

Backpack Full of Perfumes
The police officers were able to locate the suspect while he was still inside the store and noticed a backpack near him. Inside the backpack were several bottles of perfume from which the anti-theft tags had already been removed. During a search of the 32-year-old, the officers found a pair of side cutters that could have been used as the tool in the crime. The man was then arrested and taken to the police station.

Serial Offender in Custody
During further investigations, the police discovered that the suspect might be linked to two additional similar crimes in Upper Austria—on October 8 in Grieskirchen and on October 12 in Schlüßlberg. By order of the Wels District Attorney’s Office, the 32-year-old was admitted to the Wels Correctional Facility.

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