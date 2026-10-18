Perfume thief caught red-handed by police

Backpack Full of Perfumes

The police officers were able to locate the suspect while he was still inside the store and noticed a backpack near him. Inside the backpack were several bottles of perfume from which the anti-theft tags had already been removed. During a search of the 32-year-old, the officers found a pair of side cutters that could have been used as the tool in the crime. The man was then arrested and taken to the police station.