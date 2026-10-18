Suspected Serial Offender
Perfume thief caught red-handed by police
On Saturday, a 32-year-old man was observed in a drugstore removing anti-theft devices from perfume bottles. The police caught him on the spot; he already had several bottles in his backpack. The Romanian is believed to have struck in a similar manner on several previous occasions.
A 32-year-old Romanian man was arrested on the morning of October 17, 2026, in the city of Gmunden. Employees at a drugstore had previously called the police after observing the 32-year-old removing anti-theft tags from perfumes.
Backpack Full of Perfumes
The police officers were able to locate the suspect while he was still inside the store and noticed a backpack near him. Inside the backpack were several bottles of perfume from which the anti-theft tags had already been removed. During a search of the 32-year-old, the officers found a pair of side cutters that could have been used as the tool in the crime. The man was then arrested and taken to the police station.
Serial Offender in Custody
During further investigations, the police discovered that the suspect might be linked to two additional similar crimes in Upper Austria—on October 8 in Grieskirchen and on October 12 in Schlüßlberg. By order of the Wels District Attorney’s Office, the 32-year-old was admitted to the Wels Correctional Facility.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.