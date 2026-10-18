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Serie A Live Updates

Alaba in the Starting Lineup! Udinese vs. Lecce LIVE Today

Nachrichten
18.10.2026 05:00
David Alaba
David Alaba(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Matchday 7 in Serie A: Udinese, featuring Austrian international David Alaba, faces Lecce. The match kicks off at 12:30 p.m., and we’ll be reporting live (live updates below).

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It’s official: David Alaba is in the starting lineup for Udinese for the first time today! Kosta Runjaic is relying on the Austrian in his three-man defensive line.

Here’s Udinese’s lineup:

Here’s the live ticker:

Defeat on Debut
On Monday, Alaba made his debut for his new club in a 1-2 loss to Torino. With the Austrian national team star coming on as a substitute in the 73rd minute, Udinese suffered its fourth loss in six rounds. Things are expected to go better today against Lecce.

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