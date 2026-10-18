Deaths and Injuries
Canada: “Serious Incident” at Military Base
According to officials, a “serious incident” involving fatalities and injuries has occurred at a military base in Canada. A major fire also broke out. The country’s authorities have not yet disclosed exactly what happened.
The government is working closely with the province of Alberta and local authorities, Prime Minister Mark Carney wrote on the X platform. “Our thoughts are with all the brave men and women who have been affected.” Defense Minister David McGuinty said it was a “very tragic incident” at the Wainwright base. The government is mobilizing all necessary resources for the response.
The minister mentioned fatalities and injuries but did not provide specific casualty figures. He said they were working to determine exactly what happened at the base on Saturday. Further information would follow in the coming hours and days as soon as confirmed details were available, the minister said.
Fire Spreads Due to Strong Winds
Local authorities stated on social media that the fire was spreading beyond the military base due to strong winds. Wainwright is located about 210 kilometers southeast of the provincial capital, Edmonton.
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