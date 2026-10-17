Had a guardian angel
Small Dog Plunged 50 Meters Down a Mountain
A Chihuahua’s fall on the Ewige Wand near Bad Goisern (Upper Austria) likely ended relatively well. The dog was out hiking with hikers from Wels when it suddenly fell into the abyss.
Straight from their annual training exercise, members of the Bad Goisern Mountain Rescue Team were called to an animal rescue on Saturday. Two hikers from Wels had raised the alarm after their dog fell.
Dog Was Extremely Lucky
The recreational hikers were walking with the Chihuahua on the Höhen Weg trail near the Ewige Wand when the dog suddenly fell about 50 meters to the base of the cliff. A mountain rescue team was able to quickly secure the animal there and cautiously give the all-clear. The dog was returned to its owners—at least outwardly, relatively unharmed.
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