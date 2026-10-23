Schule soll auch Poggersdorfer Ortskern beleben

Mitten am Hauptplatz soll die neue Volksschule Platz finden und damit auch das Ortszentrum aufwerten. „Es geht um die besten Bildungschancen für unsere Kinder, um moderne Arbeitsbedingungen für Pädagogen und um eine nachhaltige Weiterentwicklung des gesamten Ortszentrums“, sagt Vize-Bürgermeisterin Katrin Hajek. Als Bildungsreferentin wünscht sie ein Neudenken den Schulstandortes nicht nur im architektonischen, sondern im pädagogischen Sinn.