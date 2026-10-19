Mit diesen Tipps entdecken Sie den Herbst ganz neu

SALZKAMMERGUT

Der Baumwipfelpfad Salzkammergut auf dem Grünberg in Gmunden lädt zum Spaziergang in den Baumkronen mit herrlichem Panoramablick auf Traunsee und Traunstein. Highlight: Mit einer rasanten Rutschpartie geht’s nach unten. Bei Schlechtwetter rufen die Salzwelten Hallstatt mit neuen Erlebnisbereichen.

LINZ

Nach zwei Jahren Umbau hat die voestalpine Stahlwelt nun mit den Kids viel vor. Beim Workshop „Stahl erleben“ werden spannende Experimente durchgeführt. Am Pöstlingberg freuen sich hingegen die Märchenfiguren in der Grottenbahn auf viele Ferien-Besucher. Unbedingt eine Fahrt mit der Pöstlingbergbahn einplanen!