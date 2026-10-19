Mit diesen Tipps entdecken Sie den Herbst ganz neu

Die Ferien stehen vor der Tür und egal, ob Naturliebhaber, Mohnflesserl- oder Märchenfan: Jetzt gibt es viel zu entdecken. Berge und Seen des Salzkammerguts im Süden, im Norden die Granithügel des Mühlviertels und dazwischen Städte wie Linz, Wels und Steyr, ein Hüttenparadies im 360° Alpenland oder die Donauauen.
WELS
Schon einmal in der Welser Bucht spaziert? Gerade an einem sonnigen Herbstnachmittag kann man hier wunderbar Zeit an der Traun verbringen. Und der neu gestaltete Volksgarten ist jetzt schon ein Hingucker und ein Vorgeschmack auf die Landesgartenschau (2. April bis 26. September).
SALZKAMMERGUT
Der Baumwipfelpfad Salzkammergut auf dem Grünberg in Gmunden lädt zum Spaziergang in den Baumkronen mit herrlichem Panoramablick auf Traunsee und Traunstein. Highlight: Mit einer rasanten Rutschpartie geht’s nach unten. Bei Schlechtwetter rufen die Salzwelten Hallstatt mit neuen Erlebnisbereichen.
LINZ
Nach zwei Jahren Umbau hat die voestalpine Stahlwelt nun mit den Kids viel vor. Beim Workshop „Stahl erleben“ werden spannende Experimente durchgeführt. Am Pöstlingberg freuen sich hingegen die Märchenfiguren in der Grottenbahn auf viele Ferien-Besucher. Unbedingt eine Fahrt mit der Pöstlingbergbahn einplanen!
DONAUREGION
Mit den Escape Adventures warten spannende Escape Rooms und auch Escape Trails, mit denen die Donauregion aufregend erkundet werden kann. Wer es ruhiger angehen möchte, der wählt die Burgstallrunde, die im Ortszentrum von Kirchberg ob der Donau startet. Die kleine Rundtour ist familienfreundlich, nur 1,4 Kilometer und etwa 25 Minuten lang. Vor allem an klaren Herbsttagen ist die Aussicht vom Burgstall über die Donauregion sehr schön.
MÜHLVIERTEL
In der Teigbude der Mühlviertler Landbäckerei in Bad Leonfelden findet am 30. Oktober eine Erlebnisführung samt Brotkino, Backworkshop und Mohnflesserl-Backen statt. Anmeldung möglich bis 23. Oktober: mlb.at/blog
Bei Schönwetter ruft der Erlebnisweg Moorwald in Bad Leonfelden. Wer dem hölzernen Eichhörnchen folgt, erfährt mehr über den mystischen Lebensraum. Eine süße Stärkung für danach erwartet Besucher in der Lebzelterei Kastner, Deftiges hingegen im Leonfeldner-Hof.
360° ALPENLAND
Im Ennstaler Herbstferien-Programm widmet man sich in der Waldwerkstatt im Besucherzentrum Ennstal den Tierspuren (27. 10.), die Bäckerei Hirtenlehner in Gaflenz verwandelt sich in eine Kinderbackstube (28. 10.) und in den Buchenwäldern in Weyer hält man Ausschau nach Naturwesen und Waldschönheiten (29. 10.). Anmeldung unter: www.360alpenland.com/erlebnisshop
QUELLENVIERTEL
Im Dinoland Schloss Katzenberg in Kirchdorf am Inn tauchen Besucher auf einem riesigen Wald- und Wiesenareal in die geheimnisvolle Vergangenheit ein. Einige von den Dinosauriern können sich sogar bewegen! Spielt das Wetter nicht mit, finden Wasserratten im Aquapulco in Bad Schallerbach ihr Lieblingsplatzerl zum Toben.
Öffnungszeiten, weitere Infos und Ausflüge: www.ausflugstipps.at
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