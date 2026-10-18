Wenn der burgenländische Mephisto nach Tirol kommt

Ein „wilder Teifi“, also ein wilder Teufel, war er immer schon, der Weinbauer Robert Goldenits aus dem burgenländischen Tadten. Das 1999 auch der Grund, warum er sein Flaggschiff „Mephisto“ taufte. So hieß in Goethes Faust nämlich der Teufel. Auf den ersten zwei Jahrgängen war noch die Kirche von Tadten abgebildet, seit 2002 ziert der kahle Hinterkopf des Winzer das Etikett. Warum? „Das habe ich mir von Michael Jordan abgeschaut“, erzählte Goldenits bei einer Vertikalverkostung im Berghof Lisa und Hans-Jörg Moigg in Mayrhofen. Dort hatte er nämlich gemeinsam mit der Firma Morandell geladen. Eine kleine, aber feine Runde wurde die Ehre zu Teil, 15 verschiedene Jahrgänge aus der Großflasche zu testen – und zwar von 2002 bis 2020. Kulinarisch begleitet wurde die Verkostung von Berghof-Küchenchef Friedl Holzinger.