Bio-Award Kärnten geht an Biohof Prosen

Bei einer Gala auf Schloss Töscheldorf in Althofen wurde der renommierte Bio-Award-Kärnten verliehen. Die Auszeichnung ging heuer an den Biohof Prosen der Familie Prasser aus Kappel am Krappfeld. Unter dem Leitmotiv „Gib Bio ein Gesicht“ würdigt die Auszeichnung Betriebe, die getreu der Philosophie „Wir schauen aufs Ganze“ wirtschaften. 3500 Stimmen wurden beim Publikumsvoting abgegeben – ein neuer Rekord für den Bio-Award-Kärnten, der zum siebenten Mal verliehen wurde.