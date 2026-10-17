Bio-Award Kärnten geht an Biohof Prosen

Große Freude über besondere Auszeichnung: Familie Prasser aus Kappel am Krappfeld setzt die biologische Landwirtschaft am besten um und erhielt dafür begehrten Preis.
Bei einer Gala auf Schloss Töscheldorf in Althofen wurde der renommierte Bio-Award-Kärnten verliehen. Die Auszeichnung ging heuer an den Biohof Prosen der Familie Prasser aus Kappel am Krappfeld. Unter dem Leitmotiv „Gib Bio ein Gesicht“ würdigt die Auszeichnung Betriebe, die getreu der Philosophie „Wir schauen aufs Ganze“ wirtschaften. 3500 Stimmen wurden beim Publikumsvoting abgegeben – ein neuer Rekord für den Bio-Award-Kärnten, der zum siebenten Mal verliehen wurde.
Vielseitiger Biohof
Fünf Betriebe waren heuer nominiert. Der Biohof Prosen ging als Sieger hervor. Josef Prasser übernahm den elterlichen Betrieb 1994 und stellte den Betrieb auf biologische Wirtschaftsweise um. Heute bewirtschaftet die Familie einen vielseitigen Biohof mit Schweinemast, Mutterkuhhaltung und Streuobst.
Ein Großteil des Futters für die Tiere wächst auf den eigenen Flächen. Ein innovativer Offenfront-Kaltstall, schonende Bodenbewirtschaftung, Photovoltaik und Hackschnitzel sind weitere Bausteine des Betriebs. Besucher und Exkursionen sind am Hof willkommen. Josef Prasser: „Landwirtschaft wird am besten verstanden, wenn man sie selbst erleben und sehen kann.“
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