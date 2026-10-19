Beim Vater-Sohn-Gespann drückt niemals der Schuh

Gründer des Unternehmens war Simon Hribernik vor über 70 Jahren. Über fünf Jahrzehnte wirkt dessen Sohn Johannes Hribernik im Betrieb mit: „Ich habe mit 15 begonnen, den Meisterbrief gemacht und auch den kaufmännischen Abschluss in der Tasche. Ich liebe dieses vielseitige Handwerk. Es ist ein sehr schöner Beruf mit vielen Facetten. Bei den Modellen hat sich im Vergleich zu den Jahrzehnten davor viel geändert. Heute wird bei orthopädischen Schuhen viel Wert auf das Aussehen gelegt.“