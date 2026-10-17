Couldn't be opened
Driver (70) was stuck in his own electric car for an hour
You don’t see this every day: An electric car from a bankrupt manufacturer malfunctioned and wouldn’t let the driver get out. In desperation, he triggered an eCall alert, which brought the police to the scene. Later, the fire department and roadside assistance also arrived.
It’s not unusual for the fire department to be called because young children have locked themselves in a car. But it is unusual for a driver to be trapped in his own car. This is exactly what happened in Kirchberg-Thening: A 70-year-old local resident was unable to exit his Fisker Ocean electric car because the doors would not open. Since the 70-year-old did not have a cell phone with him, he triggered an eCall alert.
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