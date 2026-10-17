Driver (70) was stuck in his own electric car for an hour

It’s not unusual for the fire department to be called because young children have locked themselves in a car. But it is unusual for a driver to be trapped in his own car. This is exactly what happened in Kirchberg-Thening: A 70-year-old local resident was unable to exit his Fisker Ocean electric car because the doors would not open. Since the 70-year-old did not have a cell phone with him, he triggered an eCall alert.