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Gas Cap Drilled Open

Unknown perpetrators stole 400 liters of diesel from trucks

Nachrichten
17.10.2026 08:00
Fuel was siphoned from three vehicles.
Fuel was siphoned from three vehicles.(Bild: AP/Michael Gottschalk)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

The truck driver was puzzled because the tank of the vehicle, which had been filled up the day before, was already almost empty again. As it turned out, unknown perpetrators in Upper Austria had tampered with the vehicle—and had also “filled up cheaply” from two other trucks. 

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When Sebastian H. (34) started up his tractor-trailer early Tuesday morning, he hadn’t noticed anything during the pre-departure inspection he’d performed earlier. “Later, I was surprised to find that the tank was already almost empty, even though I’d filled it up the day before. At first, I assumed I was losing fuel, but later I noticed that the fuel cap had been pried open,” the truck driver explained.

Three Vehicles Affected
As confirmed by the police, diesel thieves struck in Schalchen during the night from Monday to Tuesday. The unknown perpetrators drilled open the fuel caps of three vehicles parked in a gravel parking lot and stole approximately 400 liters of fuel.

Slight increase in crimes
Have crimes of this kind increased due to high fuel prices? Not necessarily. “Last year we had around 400 incidents in Upper Austria; this year, the increase was only slight,” says Christian Schmidseder, a theft investigator with the Upper Austrian State Criminal Police Office.

Zitat Icon

In most cases, diesel thefts are a byproduct of other crimes.

Christian Schmidseder, LKA OÖ

“Diesel has no trick to it”
Some perpetrators go about it in an extremely professional manner: “One had installed a pump connected to the car’s battery,” says the investigator. Most perpetrators or groups of perpetrators come from the former Eastern Bloc and steal for their own use. However, diesel thefts are almost always a byproduct of other crimes and difficult to prove, because “like cash, diesel leaves no trace,” says Schmidseder.

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