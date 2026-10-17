Kärntner Tech-Talente in China: „Lücke ist groß“

Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Aufnahmeverfahren wurde sie zu einer einwöchigen Reise eingeladen, wo sie einen Blick hinter die Kulissen der chinesischen Tech-Welt werfen konnte. Dabei sind ihr auch einige Unterschiede zu Österreich aufgefallen: „Neue Technologien werden in China teilweise mit großer Selbstverständlichkeit angenommen und in den Alltag integriert. In Österreich geht man mit neuen Technologien eher vorsichtiger um. Das ist durchaus sinnvoll, aber es ist auch entscheidend, mit aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten.“