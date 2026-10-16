Größtes Kraftwerk an der Mur wieder am Netz

Mit einer Leistung von 24,3 Megawatt wird der Jahresstrombedarf von rund 40.000 Haushalten produziert. Ergänzend zu den umfangreichen technischen Projektmaßnahmen wurde eine Vielzahl an ökologischen Verbesserungen und Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, betont man seitens Verbund. So wurde etwa die ursprüngliche Fischwanderhilfe im Bereich der Wehranlage Mixnitz abgetragen und als Kombination eines naturnahen Umgehungsbachs und „Vertical-Slot-Becken“ neu errichtet. Die 70 Becken sind mit einer Schlitzweite von 35 Zentimeter auf den Huchen mit einer Größe von einem Meter ausgelegt.