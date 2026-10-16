Woman Escaped Unharmed
Case Dropped After Crash Involving a Paraglider
The accident caused a stir even beyond Austria’s borders. Last May, a small plane collided with a paraglider over Piesendorf (Salzburg’s Pinzgau region). The police subsequently filed charges against the pilot for negligent bodily injury. However, the case has now been closed.
The 44-year-old paraglider from Upper Austria miraculously emerged from the accident unharmed, aside from a few bruises. At the time, she had taken off with her paraglider from the Schmittenhöhe in Zell am See. The Salzburg District Attorney’s Office initiated proceedings based on the complaint.
However, the aviation accident report concluded that the pilot’s visibility had been severely restricted. By the time he was able to spot the paraglider, he no longer had any way to avoid her. The Salzburg District Attorney’s Office has therefore now dropped the case, as a spokesperson confirmed to the “Krone.”
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