Auto hing über Abgrund: Pensionist rettete sich

Auto hing über Abgrund

Durch die Freiwillige Feuerwehr Zirl wurde das Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen gesichert und anschließend von einem Abschleppdienst geborgen. Die Zufahrtsstraße war während des Einsatzes bis ca. 14.50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es wurden niemand verletzt.