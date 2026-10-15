Auto hing über Abgrund: Pensionist rettete sich

Ein 87-jähriger Pensionist geriet am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache auf der teilweise engen und steilen Zufahrt nach Hochzirl über den Fahrbahnrand hinaus und drohte abzustürzen. Der Mann konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.
Auf der Zufahrtsstraße nach Hochzirl drohte am Donnerstag gegen 13.45 Uhr ein Fahrzeug abzustürzen. Ein 87-jähriger österreichischer Fahrzeuglenker konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Pkw.
Auto hing über Abgrund
Durch die Freiwillige Feuerwehr Zirl wurde das Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen gesichert und anschließend von einem Abschleppdienst geborgen. Die Zufahrtsstraße war während des Einsatzes bis ca. 14.50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es wurden niemand verletzt.
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