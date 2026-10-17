Film, Foto, Ton sichern: Geschichte konservieren

Am 27. Oktober macht der UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes auf die Bedeutung und den Erhalt von Filmen, Tonaufnahmen und anderen audiovisuellen Dokumenten aufmerksam. Das betrifft auch private Aufnahmen, die häufig nur ein einziges Mal existieren.

UNESCO steht für „United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation“, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Sie ist eine eigenständige Organisation der Vereinten Nationen. 194 Mitgliedstaaten sind in der UNESCO vertreten; Österreich seit 1948.

UNESCO-Welttage und Gedenktage sollen an wichtige Leistungen der Völkergemeinschaft erinnern, zum Nachdenken über Probleme anregen und zu gesellschaftlichem Engagement motivieren.