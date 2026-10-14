Regarding Billing
Mountain Rescuers Hit a Brick Wall at the Ministry
One fire, two emergency response organizations, different billing methods. That should now be a thing of the past, and mountain rescue should be treated on an equal footing with fire departments during wildfire operations. But the resolution from Upper Austria was rejected in Vienna.
On June 11 of this year, the Upper Austrian State Parliament passed a resolution addressed to the Ministry of Agriculture, calling for mountain rescue services to be treated on an equal footing with fire departments in forest firefighting operations.
Here’s the legal distinction
This is because the federal government covers the material and operational costs incurred by municipalities in fighting forest fires within their jurisdiction—that is, by fire departments. For other organizations, compensation is limited to time and damages incurred or sustained during operations. The aim was to standardize this and place mountain rescue on an equal footing with fire departments.
“A slap in the face”
Now the rejection has come from Vienna. The reasoning: Legally, a distinction must be made between fire departments, which are affiliated with municipalities, and mountain rescue as an association. “A slap in the face to volunteer mountain rescuers,” rails Mario Haas, who is responsible for fire departments and associations in the SP Club in Upper Austria, against the VP-led ministry.
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