Talent on the Road to Recovery
After a Horrific Crash: “Mentally, It’s Not Easy!”
Rally talent Marcel Neulinger from Upper Austria wants to finally leave his wheelchair behind two and a half months after his horrific crash at the European Championship round in Poland. However, the 21-year-old is currently keeping his racing future completely open.
He has no memories of the accident, and he doesn’t want to look at photos of the wrecked car or the video of the horrific crash. “I just prefer it that way—mentally, it’s not always easy,” says Marcel Neulinger in an interview with the “Krone.”
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