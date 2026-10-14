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Talent on the Road to Recovery

After a Horrific Crash: “Mentally, It’s Not Easy!”

Nachrichten
14.10.2026 05:30
Marcel Neulinger visited his team boss, Raimund Baumschlager, in a wheelchair.
Marcel Neulinger visited his team boss, Raimund Baumschlager, in a wheelchair.(Bild: Krone-Collage/FLAT-OUT media agency, Bence Photo, Harald Illmer)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Rally talent Marcel Neulinger from Upper Austria wants to finally leave his wheelchair behind two and a half months after his horrific crash at the European Championship round in Poland. However, the 21-year-old is currently keeping his racing future completely open. 

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He has no memories of the accident, and he doesn’t want to look at photos of the wrecked car or the video of the horrific crash. “I just prefer it that way—mentally, it’s not always easy,” says Marcel Neulinger in an interview with the “Krone.”

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