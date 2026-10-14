Wenn Kompetenz europäische Schule macht

Von der regionalen Bildungsinitiative zur europäischen Hochschule – die vergangenen 30 Jahre waren für die heutige USTP – University of Applied Sciences St. Pölten geprägt von Entwicklungen. In drei Jahrzehnten wurden Impulse für die Bildung gesetzt, Innovationen geschaffen und gesellschaftliche Verantwortung übernommen. Was 1996 mit einem Studiengang und rund 60 Studierenden in der ehemaligen Glanzstoffvilla in der Herzogenburger Straße begann, hat sich mittlerweile als wachstumsstarke und zukunftsorientierte Hochschule etabliert. Und ebensolange kann man an der Hochschule „Telekommunikation und Medien“ studieren.