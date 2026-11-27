Hass, Hetze und persönliche Angriffe gehören in sozialen Medien längst zum Alltag. Kommentarspalten entgleisen, Drohungen werden öffentlich verbreitet. Doch warum wird der Ton im Netz immer aggressiver? Und wie gefährlich sind künstliche Intelligenz und Deepfakes für unsere Diskussionskultur? Medienforscher Andreas Schulz-Tomančok erklärt im krone.tv Interview, warum es mehr Gegenwehr braucht und weshalb wir alle Verantwortung tragen.