Österreich ist auf Angriffe gegen seine kritische Infrastruktur nur bedingt vorbereitet. Robert Lamprecht, Experte für IT-Sicherheit bei KPMG und Vorstandsmitglied des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ), stellt der heimischen Sicherheitsvorsorge im krone.tv Interview die Schulnote „Genügend“ aus. Angesichts zunehmender Sabotageakte, möglicher Blackout-Szenarien und neuer Gefahren durch künstliche Intelligenz fordert er ein Umdenken: Denn auf den Ernstfall müsse man vorbereitet sein, bevor er eintritt.