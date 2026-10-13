Lenkerin kommt von Straße ab und landet in Garten

Eine 81-Jährige wurde Dienstagmorgen auf der Kleinkirchheimer Bundesstraße in Kärnten verletzt. Sie war mit dem Auto unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Die Frau aus dem Bezirk Spittal war Montag um 9.45 Uhr auf der Kleinkirchheimer Bundesstraße in Richtung Radenthein unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen war.
Baum gestreift
Der Wagen hob von der Fahrbahn ab und streifte in etwa einem Meter Höhe einen Baum sowie in weiterer Folge eine Trafostation. Das Auto kam schließlich in einem Garten zu Stillstand.
Die 81-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Villach geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
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