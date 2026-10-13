A chorus of honks after photos
Vienna’s City Center Is Turning Into a Catwalk for Car Show-Offs
For months, residents in downtown Vienna have been battling car show-offs, engine noise, and honking. A recent video now shows particularly clearly just how brazen the scene has become: People are posing on the street for photos and videos while traffic backs up behind them. Meanwhile, the district and city are passing the buck back and forth regarding the nighttime driving ban.
Friday evening in the heart of downtown Vienna. A man stands in the roadway, his cell phone held out in front of him. Flashy cars roll slowly past his camera, apparently for photos and videos. A line of cars is already forming behind him. Cars can barely move forward, and horns are blaring. But that seems to be exactly part of the act: the main thing is that the car is properly in the shot.
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