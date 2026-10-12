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Here we go again: Seethalerhütte is looking for a new tenant

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12.10.2026 17:20
The Seethalerhütte serves hundreds of guests every day.
The Seethalerhütte serves hundreds of guests every day.(Bild: Herbert Raffalt)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

The Seethalerhütte, located on the border between Upper Austria and Styria, is one of the Alpine Club’s best-known huts. But finding a suitable tenant is proving difficult. After less than a year, innkeeper Marie-Luise Ester is stepping down—and the search begins anew.

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Located at an altitude of 2,740 meters, the Seethalerhütte is the Alpine Club’s highest mountain hut in Styria and Upper Austria. With its imposing, modern architecture, it towers over the Dachstein massif, serves as the starting point for numerous challenging mountain hikes, and welcomes up to 500 guests on days with good weather.

“The overnight stay figures are promising,” says Fritz Macher, chairman of the Austrian Alpine Club. However: “A lot has changed up here. The two glaciers have finally separated—which makes resupply significantly more difficult.” Instead of using an ATV, food must be delivered by helicopter, and waste must be hauled away.

The Seethalerhütte was rebuilt ten years ago.
The Seethalerhütte was rebuilt ten years ago.(Bild: Herbert Raffalt)

The “overall challenges,” as Fritz calls them, had become too much for the current hut manager, Marie-Luise Ester. Starting in March 2027, she’ll be calling it quits after less than a year. She had only taken over the hut in May of this year, following several changes in management. “We tried to find a solution, but in the end we had to re-advertise the hut.”

A successor is urgently needed: “We look forward to receiving numerous applications for this opportunity and challenge,” says Macher. Interested parties can contact us via huetten@alpenverein-austria.at. Tenants are also being sought for the Sonnschien and Reichenstein huts in Styria.

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