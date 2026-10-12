Schon wieder: Seethalerhütte sucht neuen Pächter

Die Seethalerhütte an der Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark ist eines der bekanntesten Häuser des Alpenvereins. Doch ein passender Pächter ist schwer zu finden. Nach nicht einmal einem Jahr zieht sich Wirtin Marie-Luise Ester zurück – und die Suche beginnt von vorne.
Gelegen auf 2740 Metern Höhe, ist die Seethalerhütte das höchste Schutzhaus des Alpenvereins in der Steiermark bzw. in Oberösterreich. Mit ihrer imposanten, modernen Bauweise thront sie am Dachsteinmassiv, ist Ausgangspunkt für zahlreiche anspruchsvolle Bergtouren und empfängt an Schönwettertagen bis zu 500 Gäste.
„Die Nächtigungszahlen sind vielversprechend“, sagt Fritz Macher, Vorsitzender des Alpenvereins Austria. Allerdings: „Hier heroben hat sich einiges getan. Die beiden Gletscher haben sich endgültig getrennt – das macht die Versorgung deutlich schwieriger.“ Statt mit dem Quad müssen Lebensmittel mit dem Helikopter an- und Fäkalien abtransportiert werden.
Die „Gesamtherausforderungen“, wie sie Fritz nennt, seien der aktuellen Hüttenwirtin Marie-Luise Ester zu viel geworden. Ab März 2027 zieht sie nach nicht einmal einem Jahr einen Schlussstrich. Erst im Mai dieses Jahres hatte sie nach einigen Pächterwechseln die Hütte übernommen. „Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, mussten aber schlussendlich die Hütte neu inserieren.“
Ein Nachfolger wird dringend gesucht: „Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen für diese Chance und Herausforderung“, sagt Macher. Interessenten können sich via huetten@alpenverein-austria.at melden. Auch für Sonnschien- und Reichenstein-Hütte wird in der Steiermark nach Pächtern gesucht.
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