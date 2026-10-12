Schon wieder: Seethalerhütte sucht neuen Pächter

Die „Gesamtherausforderungen“, wie sie Fritz nennt, seien der aktuellen Hüttenwirtin Marie-Luise Ester zu viel geworden. Ab März 2027 zieht sie nach nicht einmal einem Jahr einen Schlussstrich. Erst im Mai dieses Jahres hatte sie nach einigen Pächterwechseln die Hütte übernommen. „Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, mussten aber schlussendlich die Hütte neu inserieren.“