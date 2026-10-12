"Cold Spot"
In Gugu, the thermometer dropped to minus 4.5 degrees
The Mühlviertel district was once again the coldest spot on Monday, while conditions in the state capital, Linz, were significantly more pleasant. Starting Thursday, temperatures are expected to rise again throughout the state.
It was a bitterly cold autumn night that struck the residents of Gugu on Monday. In this district of the Mühlviertel municipality of Liebenau, located 845 meters above sea level, temperatures dropped to an unusually frosty minus 4.5 degrees before sunrise. “Statewide, that was the cold spot,” confirms Josef Haslhofer, a meteorologist at Geosphere Austria.
Clear, starry sky
As a small consolation, at least the stars in the sky were clear and clearly visible. On Monday, Freistadt and Pabneukirchen in the Mühlviertel region still recorded temperatures of zero degrees. In the state capital, Linz, temperatures were a comparatively pleasant 6 degrees above zero that same night, and 5 degrees were also recorded in Wels.
How is this possible? “In the Mühlviertel, the granite soil, among other factors, helps cool the area, whereas in the cities of the central region, asphalt—which stores heat—dominates. This can significantly influence the urban climate in this way,” explains Haslhofer.
The granite in the Mühlviertel promotes cooler temperatures. Asphalt in the cities stores heat.
Josef Haslhofer, Geosphere-Meteorologe
Rain is expected on Wednesday, but only briefly
Similar temperature differences are also forecast for Tuesday. “On Wednesday, warm air will finally bring rain, but it will be over by Thursday,” says the meteorologist, who doesn’t foresee a prolonged period of rainy weather next week either. “There are no signs of that at all.”
Daytime temperatures should rise significantly again starting Thursday. “Highs between 16 and 21 degrees are also possible on Friday.” According to Haslhofer, calm fall weather is expected over the weekend: “Clouds and sunshine will alternate.”
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