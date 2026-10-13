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Grüner soll in Klagenfurt neuer Finanzchef werden

Kärnten
13.10.2026 11:00
Marc Schimpel (r. mit Werner Kogler) soll im Rathaus Klagenfurt Christoph Wutte als ...
Marc Schimpel (r. mit Werner Kogler) soll im Rathaus Klagenfurt Christoph Wutte als Finanz-Abteilungsleiter beerben.(Bild: BKA, Dragan Tatic)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag soll das Stadtentwicklungskonzept (STEK) für die nächsten zehn Jahre beschlossen werden. Ebenso interessant ist eine Neubesetzung im Finanzressort des Rathauses Klagenfurt. Ein bekannter Grüner soll Abteilungsleiter Christoph Wutte beerben.

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Bei der heutigen Gemeinderatssitzung steht mit dem Stadtentwicklungskonzept (STEK) 2026 eine weitreichende Beschlussfassung an. Die SPÖ mit Vize Ron Rabitsch und die ÖVP stehen dahinter. Bürgermeister Christian Scheiders FSP sollte zustimmen – obwohl es bei einem Projekt noch Diskussionsbedarf gibt. Die FP ist hingegen dagegen, will den Beschluss erst nach den Wahlen 2027 behandeln.

Bald sind in Klagenfurt Wahlen, heute tagt noch einmal der Gemeinderat.
Bald sind in Klagenfurt Wahlen, heute tagt noch einmal der Gemeinderat.(Bild: Christian Tragner)

„Alle zehn Jahre wird ein Stadtentwicklungskonzept beschlossen, das geht über die Parteigrenzen hinaus. Von der Bevölkerung waren lediglich 16 Rückmeldungen zu berücksichtigen. Bei der Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes im Jahr 2014 waren es noch 250. Es ist ein gutes Konzept. Die Wirtschaft braucht es, auch die Übersiedlung vom Autohaus Denzel in ein Areal bei Metro ist davon abhängig“, sagt Rabitsch. Mit dem Beschluss soll die Grundlage für zahlreiche Vorhaben in den kommenden Jahren geschaffen werden. „27 Wirtschaftsprojekte stehen an“, so der Vizebürgermeister.

Koglers Büroleiter zieht nach Klagenfurt
Auch eine Neubesetzung bei der Finanzverwaltung ist interessant. Marc Schimpel soll Christoph Wutte als Abteilungsleiter beerben. Schimpl war jahrelang Büroleiter vom grünen Vizekanzler Werner Kogler. Zudem führte der Steirer den Vorsitz im COFAG-Ausschuss zu Corona-Hilfen. Nach Schimpel liegen in der Bewertung der Gutachter Gernot Wörther und Ferdinand Zois. Aber Schimpel soll als Bestgereihter  den Zuschlag erhalten. Seine politische Vergangenheit dürfte dabei für Diskussionen sorgen. Schon jetzt gibt es Kritik an der grünen Finanzpolitik der vergangenen Bundesregierung. Eigentlich wollte Schimpel aus Studienzwecken nach Paris gehen, nun zieht er nach Klagenfurt. Mit einem Umlaufbeschluss soll das im Rathaus fixiert werden.

Wutte, der jahrelang die Budgetagenden im Rathaus geführt hat, wechselt nun zur BDO. Das große Wirtschaftsprüfungsunternehmen arbeitet auch für das Rathaus Klagenfurt. Damit könnte Wutte auch künftig bei einzelnen Projekten wieder mit der Stadt zu tun haben.

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