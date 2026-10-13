Grüner soll in Klagenfurt neuer Finanzchef werden

Koglers Büroleiter zieht nach Klagenfurt

Auch eine Neubesetzung bei der Finanzverwaltung ist interessant. Marc Schimpel soll Christoph Wutte als Abteilungsleiter beerben. Schimpl war jahrelang Büroleiter vom grünen Vizekanzler Werner Kogler. Zudem führte der Steirer den Vorsitz im COFAG-Ausschuss zu Corona-Hilfen. Nach Schimpel liegen in der Bewertung der Gutachter Gernot Wörther und Ferdinand Zois. Aber Schimpel soll als Bestgereihter den Zuschlag erhalten. Seine politische Vergangenheit dürfte dabei für Diskussionen sorgen. Schon jetzt gibt es Kritik an der grünen Finanzpolitik der vergangenen Bundesregierung. Eigentlich wollte Schimpel aus Studienzwecken nach Paris gehen, nun zieht er nach Klagenfurt. Mit einem Umlaufbeschluss soll das im Rathaus fixiert werden.