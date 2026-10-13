Neues Gesetz: Unser Strom für Niederösterreich

Jetzt auch ohne Genossenschaft

Mit dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz gibt es nun seit Oktober erstmals die Möglichkeit, selbst erzeugten Strom direkt mit anderen Personen auf vertraglicher Basis zu teilen oder zu verkaufen, ohne dabei in einer Energiegemeinschaft zu sein oder eine zu gründen. Der Strom kann dabei verschenkt oder zu einem vereinbarten Preis weitergegeben werden.