Neues Gesetz: Unser Strom für Niederösterreich

Freie Bahn auf der blau-gelben Stromautobahn! Neue Regeln der Bundesregierung erleichtern den Stromtausch zwischen Privatpersonen in Niederösterreich jetzt deutlich.
Wer in Niederösterreich mit einer Photovoltaikanlage eigenen Strom produziert, kennt das Problem: Die Sonne liefert oft mehr Energie, als man gerade selbst verbrauchen kann.
Jetzt auch ohne Genossenschaft
Mit dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz gibt es nun seit Oktober erstmals die Möglichkeit, selbst erzeugten Strom direkt mit anderen Personen auf vertraglicher Basis zu teilen oder zu verkaufen, ohne dabei in einer Energiegemeinschaft zu sein oder eine zu gründen. Der Strom kann dabei verschenkt oder zu einem vereinbarten Preis weitergegeben werden.
Experten geben wichtige Tipps
Wichtig dabei ist es, einen funktionsfähigen Smartmeter zu besitzen und betreiben. „Der selbst erzeugte Strom kann jetzt viel einfacher dort genutzt werden, wo er gebraucht wird, in der eigenen Familie, beim Nachbarn oder in Nebengebäuden. Das stärkt die Eigenversorgung und macht die Menschen unabhängiger“, erklärt der zuständige Landesvize Stephan Pernkopf.
Die Experten der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu) beantworten Fragen zu den Neuerungen und unterstützen bei den etwaigen Vorhaben auch mittels kostenlose Beratung.
Informationen direkt bei der eNu unter: www.energie-noe.at/peer-to-peer
Sonnenstrom kann nun leichter gehandelt werden
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