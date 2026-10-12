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On the ÖBB Railjets

Same menu, two prices: Are cash payers at a disadvantage?

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12.10.2026 15:30
The current bistro menu on the Railjet shows significant price differences.
The current bistro menu on the Railjet shows significant price differences.(Bild: Krone KREATIV/Michael Pichler)
Porträt von Michael Pichler
Von Michael Pichler

Usually, it’s the other way around: In “Cash-Loving Austria,” those who pay in cash typically get a discount because merchants save on fees charged by financial institutions. But on ÖBB trains, it’s the other way around. Krone+ shows the current menu and the considerable savings for rail customers if they pay by card. Also: Where else you can save by paying with a card, and what’s in store for cash payers starting in 2027 under EU regulations. 

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A group of Tyroleans on a wellness trip to Burgenland were quite surprised this Sunday: On the Railjet from Budapest to Munich, the beer was flowing freely until someone took a closer look at the drink menu: “That Gösser Märzen is 20 cents cheaper if we pay with a card!” How is that possible?

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