Same menu, two prices: Are cash payers at a disadvantage?

Usually, it’s the other way around: In “Cash-Loving Austria,” those who pay in cash typically get a discount because merchants save on fees charged by financial institutions. But on ÖBB trains, it’s the other way around. Krone+ shows the current menu and the considerable savings for rail customers if they pay by card. Also: Where else you can save by paying with a card, and what’s in store for cash payers starting in 2027 under EU regulations.