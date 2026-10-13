Zukunft der Oper ist jetzt: Uraufführung in Graz

Objektiv betrachtet, findet sich ein Ensemble auf der Bühne, das ohne Ausnahme fantastisch agiert. Chernyshkov hat es im Probenprozess wohl geschafft, jeden und jede mit ins Boot zu holen – Publikum am Premierenabend inklusive. Das bedachte nicht nur das Stück mit intensivem Applaus. Auch die Laudationes von Werner Strenger und Clemens Gadenstätter wurden heftig akklamiert, opponierten sie doch die Förderstreichung des Landes Steiermark für den Wettbewerb. Die Zukunft des Musiktheaters, sie findet schließlich hier und jetzt statt. Oder eben nicht.