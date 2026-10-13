Das „Vorzeigeprojekt“ stößt auf harsche Kritik

Kein Mehrwert, Vorteile nur für den Investor

„Die Dichte ist für den Stadtteil zu hoch. Dazu kommt, dass die drei Bauten mit Wohnungen, Büros und einem Hotel zu einer erheblichen Verkehrsbelastung der ohnehin stark befahrenen Straßen im Viertel führen werden“, so Pilipović. Der Mehrwert für die Allgemeinheit sei fraglich, während die Vorteile für den Investor auf der Hand lägen. „Wir haben zu allen drei Türmen die Einreichungen abgegeben, jetzt warten wir auf Bauverhandlung und Genehmigung und hoffen, wenn alles klappt auf einen Baustart im Herbst 2027“, so Jochen Pawelka von der Baufirma RoomBuus.