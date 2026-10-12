Woman Stabbed to Death in Ager
Suspect in Custody Six Weeks After Murder
Six weeks after the murder of a 53-year-old woman in Vöcklabruck, the manhunt has yielded results. A suspect who had been on the police’s radar from the start has now been arrested abroad. He is set to be extradited to Austria but has not yet been questioned.
Six weeks after children playing in the Dürnau district of Vöcklabruck found the body of a woman with stab wounds on September 1, a suspect has been identified. The individual is currently in custody abroad, a spokeswoman for the Wels District Attorney’s Office confirmed on Monday. Further details will be provided only after the suspect’s extradition.
The investigation is still ongoing
The victim was a 53-year-old woman from Laakirchen (Gmunden district), who had most recently been housed in the open ward of the psychiatric unit at the Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck. According to the hospital operator, the police were notified when she failed to return from a “routine and scheduled outing.”
Limited information
The autopsy confirmed that she died as a result of stab wounds inflicted by another person. The location where she was found is believed to be the crime scene. For tactical reasons related to the investigation, the district attorney’s office—which is investigating on suspicion of murder—has not disclosed any further details in recent weeks. Authorities remain tight-lipped even now, as the suspect has not yet been extradited.
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