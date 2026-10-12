Distracted him
Motorcyclist Ended Up in a Ditch Because of a Squirrel
The driver responsible for this accident is unlikely to face charges in court: A 19-year-old motorcyclist stated that he was distracted by a squirrel crossing the road and consequently crashed his motorcycle into the roadside ditch.
A 19-year-old motorcyclist from the Perg district was traveling on the L1436 on Sunday around 5:20 p.m., coming from Waldhausen toward the B3. In a left-hand curve, the rider was distracted by a squirrel that suddenly crossed the road; he veered off the right side of the road and crashed his motorcycle into the roadside ditch.
Man Flown to Hospital by Helicopter
A driver who happened to be passing by noticed the accident and immediately called for emergency assistance. The motorcyclist sustained injuries of an unspecified severity and was flown by rescue helicopter to Amstetten Hospital.
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