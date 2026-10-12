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Bill Never Paid

A deadbeat rode his bike from hotel to hotel

Nachrichten
12.10.2026 09:00
The guest always left without paying.
The guest always left without paying.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 32-year-old Moldovan man rode his bicycle from hotel to hotel. In principle, there’s nothing wrong with that, but the man always left the accommodations without paying the bill. The accused is said to have done this a total of 15 times before he was arrested.

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A 32-year-old Moldovan citizen was arrested on September 25 in Bad Goisern and taken to the Wels correctional facility. The arrest followed a report by a hotel operator regarding a guest who failed to pay his bill. In Austria, the hotel fraudster has been charged with 15 offenses since the end of August.

Also Active in Germany
The suspect traveled by bicycle from one lodging to another, stayed overnight, consumed food and drinks, and left each location without paying. During his travels, the 32-year-old also committed several petty thefts. It was also revealed that he is accused of at least six similar offenses in Germany.

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