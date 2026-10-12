Bill Never Paid
A deadbeat rode his bike from hotel to hotel
A 32-year-old Moldovan man rode his bicycle from hotel to hotel. In principle, there’s nothing wrong with that, but the man always left the accommodations without paying the bill. The accused is said to have done this a total of 15 times before he was arrested.
A 32-year-old Moldovan citizen was arrested on September 25 in Bad Goisern and taken to the Wels correctional facility. The arrest followed a report by a hotel operator regarding a guest who failed to pay his bill. In Austria, the hotel fraudster has been charged with 15 offenses since the end of August.
Also Active in Germany
The suspect traveled by bicycle from one lodging to another, stayed overnight, consumed food and drinks, and left each location without paying. During his travels, the 32-year-old also committed several petty thefts. It was also revealed that he is accused of at least six similar offenses in Germany.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.