Trotz großer Hektik gab es Wasser für Hündin Iyla

Hündin blieb ganz ruhig

Während alle Aufmerksamkeit der verletzten Frau galt, wartete im Schatten einer Bank noch jemand: Iyla, die ausgebildete Suchhündin des Paares. Sie blieb an der Leine ruhig bei ihrem Platz. Als die beiden zu ihr zurückkamen, erwartete sie eine Überraschung: Das Lokal hatte für Iyla eine Schüssel mit Wasser hingestellt. Der Manager lud Esther und Matthias außerdem auf Kaffee und Wasser ein. „Wir waren emotional berührt, als wir zur Hündin kamen und sahen, dass man sich um sie gekümmert hatte“, erzählt Matthias – „während unsere ganze Aufmerksamkeit der Patientin galt“.