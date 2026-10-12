St. Pölten ist jetzt die NÖ „Radhauptstadt“

Mit dem Fahrrad in Niederösterreich unterwegs zu sein, kann Freude machen. Vor allem in den von Mobilitätsland NÖ ausgezeichneten Gemeinden. Ihre Radfreundlichkeit wurde mit einem einheitlichem Punktsystem bewertet. 37 Ortschaften und Städte haben sich dabei besonders hervorgehoben. Insgesamt wurden rund 30 Kilometer neue Radfahranlagen, öffneten sechs Kilometer Einbahnen und rund einen Kilometer Fußgängerzonen für den Radverkehr. Darüber hinaus entstanden rund sechs Kilometer neue Fahrradstraßen, knapp drei Kilometer Begegnungszonen sowie 1.500 Radabstellplätze, rund 30 E-Bike-Ladestationen und 20 Radservicestationen.