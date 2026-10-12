St. Pölten ist jetzt die NÖ „Radhauptstadt“

Engagement für Radverkehr macht Landeshauptstadt zum Landessieger. Grundlage war eine Online-Befragung zu Infrastruktur, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und bewusstseinsbildenden Maßnahmen.
Mit dem Fahrrad in Niederösterreich unterwegs zu sein, kann Freude machen. Vor allem in den von Mobilitätsland NÖ ausgezeichneten Gemeinden. Ihre Radfreundlichkeit wurde mit einem einheitlichem Punktsystem bewertet. 37 Ortschaften und Städte haben sich dabei besonders hervorgehoben. Insgesamt wurden rund 30 Kilometer neue Radfahranlagen, öffneten sechs Kilometer Einbahnen und rund einen Kilometer Fußgängerzonen für den Radverkehr. Darüber hinaus entstanden rund sechs Kilometer neue Fahrradstraßen, knapp drei Kilometer Begegnungszonen sowie 1.500 Radabstellplätze, rund 30 E-Bike-Ladestationen und 20 Radservicestationen.
Straßhof als Rad-Aufsteiger des Jahres
Aufsteiger des Jahres ist Straßhof an der Nordbahn. Die Stadtgemeinde sicherte sich den Titel und gewinnt zwei Teststationen des Radverleihsystems nextbike NÖ, die 2027 zum Einsatz kommen werden. St. Pölten wurde mit vier Sternen und 75,7 Punkten Radhauptstadt. Und darf sich als Landessieger über einen Fahrradstützpunkt und einen Pop-up-Radservicetag des ÖAMTC freuen. Regionssieger wurden weiters Horn, Korneuburg, St. Valentin, Stockerau und Wiener Neudorf. Zusätzlich zum Zertifikat gibt es auch Vorschläge zur weiteren Verbesserung.allem
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