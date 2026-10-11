“Lohengrin”: A Crucial Test for a Swan Knight

With this new production of “Lohengrin,” Linz continues its Wagner tradition, while also marking a double premiere: For the first time, conductor Christoph Koncz stood at the podium of the Bruckner Orchestra for a new production in Linz—he will succeed Markus Poschner as music director and chief conductor starting with the 2027/28 season. At the same time, it is the first Wagner opera for which Koncz has taken full responsibility as conductor.