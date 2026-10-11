Linz Music Theater
“Lohengrin”: A Crucial Test for a Swan Knight
The Linz Music Theater opened its opera season with Richard Wagner’s Romantic opera “Lohengrin.” It was Christoph Koncz’s first time conducting a new production in Linz—the 39-year-old will become chief conductor of the Bruckner Orchestra starting with the 2027–28 season. Michael Schulz directed the production. Together, the duo transformed this monumental stage work into a contemporary experience.
With this new production of “Lohengrin,” Linz continues its Wagner tradition, while also marking a double premiere: For the first time, conductor Christoph Koncz stood at the podium of the Bruckner Orchestra for a new production in Linz—he will succeed Markus Poschner as music director and chief conductor starting with the 2027/28 season. At the same time, it is the first Wagner opera for which Koncz has taken full responsibility as conductor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.