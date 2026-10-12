Atemlos zwischen Glanz, Liebe, und Intrigen

Eva Perón, genannt Evita, ist eine der schillerndsten Frauenfiguren des 20. Jahrhunderts. Aus bescheidenen Verhältnissen stammend, gelang ihr der Aufstieg zur First Lady Argentiniens – und blieb umstritten. Das Stadttheater Bad Hall hat nun das Musical „Evita“ angesetzt, das ihr Leben nachzeichnet. Die „Krone“ besuchte die Premiere.