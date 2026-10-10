Long Search
Woman (58) Fell Into a Stream While Mushrooming
It was sheer luck that nothing worse happened. A 58-year-old woman from Linz went into a forest in Gmunden on Sunday to look for mushrooms. She slipped and fell about 20 meters down an embankment. Because she didn’t have a cell phone with her, the search proved difficult.
The 58-year-old woman from Linz went into a forest adjacent to her parents’ home in Gmunden around 10:30 a.m. on Saturday to gather edible mushrooms. While there, she fell down a steep embankment—presumably up to 20 meters—into a stream and injured herself. She was unable to climb out of the stream bed on her own and did not have a cell phone with her.
80-Year-Old Father Searches for Daughter
Her 80-year-old father became worried about his daughter after about an hour and a half and began searching for her on his own. After another hour, he was able to make contact with his daughter by calling out to her. He returned to the house and alerted emergency services around 1:30 p.m. The woman from Linz was quickly located and treated by the mountain rescue team and the emergency physician from the medical helicopter.
Due to the cool and wet weather, she was already showing mild symptoms of hypothermia. She was carried about 200 meters downstream on a mountain stretcher and handed over to the rescue team there.
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