Woman (58) Fell Into a Stream While Mushrooming

80-Year-Old Father Searches for Daughter

Her 80-year-old father became worried about his daughter after about an hour and a half and began searching for her on his own. After another hour, he was able to make contact with his daughter by calling out to her. He returned to the house and alerted emergency services around 1:30 p.m. The woman from Linz was quickly located and treated by the mountain rescue team and the emergency physician from the medical helicopter.