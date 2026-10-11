Bücherliebe in und rund um Wiener Neustadt

Gleich zwei Veranstaltungen locken Lesebegeisterte ins südliche NÖ. Nicht nur in der Stadt Wiener Neustadt, sondern auch im Bezirk, genauer gesagt am Mariahilfberg in Gutenstein, schlagen ab Samstag, 17. Oktober, die Herzen aller Buchliebhaber höher.
In Gutenstein wird am Samstag, den 17. Oktober, von 9 bis 18 Uhr in ein vielfältiges Programm geboten. „Wir möchten zeigen, dass auch im ländlichen Raum außergewöhnliche Kulturveranstaltungen entstehen können“, sagt Organisatorin und Autorin Astrid Schneider. 70 Autoren, Verlage und eine Buchhandlung sind hier bei der „3. Bücher(t)räume Buchmesse mit besonderer Strahlkraft“ vertreten. Schneider weiß, was Bücher und ihre Leser brauchen: Zeit, Aufmerksamkeit, Ruhe und Raum.
Literaturfestival in der Bibliothek im Zentrum
In der Stadt Wiener Neustadt wird in der Bibliothek im Zentrum beim Literaturfestival von 18. bis 24. Oktober der Liebe zu Literatur, Wissenschaft und Musik gefrönt. Für das junge Publikum gibt’s vormittags ein buntes Schulprogramm. Ein Highlight ist der Bookslam am Mittwoch ab 18 Uhr. Sonja Kittel verlost dabei einen Buchvertrag in ihrem neugegründeten Mantelverlag in Bad Fischau. Den Gewinner kürt nach der Jury letztendlich aber das Publikum. Alle Veranstaltungen in Wiener Neustadt sind kostenlos.
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