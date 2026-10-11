Bücherliebe in und rund um Wiener Neustadt

Literaturfestival in der Bibliothek im Zentrum

In der Stadt Wiener Neustadt wird in der Bibliothek im Zentrum beim Literaturfestival von 18. bis 24. Oktober der Liebe zu Literatur, Wissenschaft und Musik gefrönt. Für das junge Publikum gibt’s vormittags ein buntes Schulprogramm. Ein Highlight ist der Bookslam am Mittwoch ab 18 Uhr. Sonja Kittel verlost dabei einen Buchvertrag in ihrem neugegründeten Mantelverlag in Bad Fischau. Den Gewinner kürt nach der Jury letztendlich aber das Publikum. Alle Veranstaltungen in Wiener Neustadt sind kostenlos.