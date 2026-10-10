19-metric-ton vehicle
Crane Operator (46) Trapped Under Telescopic Forklift
Miraculously, a 46-year-old Slovakian man escaped with only minor injuries after a workplace accident at the power plant construction site in Desselbrunn (Upper Austria). The crane operator was in the process of transporting steel plates with a telescopic forklift when the vehicle tipped over.
At around 3:30 p.m. on Friday, three fire departments were called to the power plant construction site near the Traun River in Desselbrunn with the dispatch code “person trapped.” A 46-year-old crane operator was attempting to transport heavy steel plates with a telescopic forklift when the vehicle suddenly tipped over.
Driver Trapped
The 19-metric-ton machine tipped over directly onto the side of the driver’s cab, trapping the Slovakian operator. The injured man was rescued even before emergency responders arrived at the scene. He was taken to the hospital with injuries to his hands and head.
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