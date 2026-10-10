Kranfahrer (46) unter Teleskopstapler eingeklemmt

Fahrer eingeklemmt

Die 19 Tonnen schwere Maschine kippte genau auf die Seite der Fahrerkabine, der Slowake wurde eingeklemmt. Noch bevor die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, konnte der Verletzte bereits geborgen werden. Er kam mit Verletzungen an Händen und im Kopfbereich ins Spital.