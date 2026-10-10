Kranfahrer (46) unter Teleskopstapler eingeklemmt

Wie durch ein Wunder kam ein 46-jähriger Slowake bei einem Arbeitsunfall auf der Kraftwerksbaustelle in Desselbrunn mit nur leichten Verletzungen davon. Der Kranfahrer wollte gerade mit einem Teleskopstapler Stahlplatten transportieren, als das Fahrzeug plötzlich umstürzte.
Mit dem Einsatzstichwort „Person eingeklemmt“ wurden am Freitag gegen 15.30 Uhr drei Feuerwehren zur Kraftwerksbaustelle beim Traunfluss in Desselbrunn gerufen. Ein 46-jähriger Kranfahrer wollte dort schwere Stahlplatten mit einem Teleskopstapler transportieren, als das Fahrzeug plötzlich umkippte.
Fahrer eingeklemmt
Die 19 Tonnen schwere Maschine kippte genau auf die Seite der Fahrerkabine, der Slowake wurde eingeklemmt. Noch bevor die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, konnte der Verletzte bereits geborgen werden. Er kam mit Verletzungen an Händen und im Kopfbereich ins Spital.
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