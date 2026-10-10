Marathon: Der Sonntag gehört in Graz den Läufern

„Wer nicht in die Stadt muss, ...“

Große Auswirkungen hat das Laufspektakel natürlich auch für die Grazer Öffis. Für die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 7 und 16 muss ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Auch die Buslinien 31E, 32, 34, 39, 40, 53, 58, 62, 63, 66 und 67E müssen umgeleitet werden oder fahren verkürzt. Staus und Verspätungen sind wohl unvermeidlich. Im Klartext: „Wer an diesem Sonntag nicht unbedingt in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr in die Stadt muss, sollte dies verschieben“, appelliert man seitens der Holding Graz Linien. Alle Infos gibt‘s hier.