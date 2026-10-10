Marathon: Der Sonntag gehört in Graz den Läufern

Rekordteilnehmerfeld am Sonntag beim Graz-Marathon. Tausende Läufer sorgen wieder für großräumige Sperren. Worauf Sie diesmal achten müssen.
Mit rund 15.000 Meldungen geht die 33. Auflage des Graz-Marathons heute mit einem Rekordteilnehmerfeld über die Bühne. Schon gestern waren die kleinen Teilnehmer beim Bambini Sprint und Junior Marathon groß im Bilde. Der heutige Marathon (Startschuss ist um 10 Uhr) führt die Läufer quasi durch die ganze Stadt – und sorgt damit für umfangreiche Straßensperren (ab 9 Uhr) und einher gehenden Änderungen im Öffi-Verkehr.
Im Süden führt die Strecke die Conrad-von-Hötzendorf-Straße hinunter fast bis zum Stadion und im Norden geht’s bis zur Weinzödlbrücke. Alle Murbrücken dazwischen (Augarten-, Radetzky-, Erzherzog-Johann-Brücke etc.) sind für den Verkehr gesperrt – und das von 7 bis 17 Uhr.
„Wer nicht in die Stadt muss, ...“
Große Auswirkungen hat das Laufspektakel natürlich auch für die Grazer Öffis. Für die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 7 und 16 muss ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Auch die Buslinien 31E, 32, 34, 39, 40, 53, 58, 62, 63, 66 und 67E müssen umgeleitet werden oder fahren verkürzt. Staus und Verspätungen sind wohl unvermeidlich. Im Klartext: „Wer an diesem Sonntag nicht unbedingt in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr in die Stadt muss, sollte dies verschieben“, appelliert man seitens der Holding Graz Linien. Alle Infos gibt‘s hier.
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