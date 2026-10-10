Uncooperative Cyclist
Drank Herbal Bitter During a Breathalyzer Test
You don’t see this every day: When a 52-year-old cyclist was asked to take a breathalyzer test on Friday evening, he instead took several big swigs from the bottle of herbal liqueur he was carrying. However, being cited did not stop the drunk cyclist from continuing his ride—or from continuing to drink.
A Wels traffic patrol was conducting a breathalyzer test on a driver in the city around 8:30 p.m. on Friday when the officers noticed a cyclist swerving erratically. When the 52-year-old man from Wels was stopped by the officers and asked to take a breathalyzer test, he immediately became uncooperative.
52-Year-Old Continued Drinking
Instead of blowing into the breathalyzer tube, he chose to take several large swigs from the bottle of herbal liqueur he was carrying. The “drunkard” was charged, and he was prohibited from continuing his ride. Although he subsequently pushed his bicycle away, he got back on just a few meters later and continued riding.
Walked away cursing
When he was stopped again, he reacted aggressively once more, took another drink from his herbal liqueur, and lay down on the ground. He interrupted the breathalyzer test and walked away. After being reported to the police, the drunk cyclist walked off, cursing all the while.
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