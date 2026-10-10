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Renitenter Radfahrer

Während des Alkotests Kräuterbitter getrunken

Oberösterreich
10.10.2026 09:20
Als der Radfahrer zum Alkotest aufgefordert wurde, nahm er einen kräftigen Schluck (Symbolfoto).
Als der Radfahrer zum Alkotest aufgefordert wurde, nahm er einen kräftigen Schluck (Symbolfoto).(Bild: Attila Molnar)
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Von Krone Oberösterreich

Das gibt es auch nicht alle Tage: Als ein 52-jähriger Radfahrer Freitagabend zum Alkotest aufgefordert wurde, nahm er stattdessen mehrere kräftige Schlucke aus seiner mitgeführten Kräuterbitter-Flasche. Eine Anzeige hielt den Alkoradler aber weder vom Weiterfahren, noch vom Weitertrinken ab. 

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Eine Welser Verkehrsstreife führte am Freitag gegen 20.30 Uhr im Stadtgebiet einen Alkomattest bei einem Autofahrer durch, als den Beamten ein in Schlangenlinien fahrender Radfahrer auffiel. Als der 52-jährige Welser von den Beamten angehalten und zum Alkotest aufgefordert wurde, zeigte er sich sofort renitent.

52-Jähriger trank weiter
Statt ins Röhrchen zu blasen, nahm er lieber mehrere kräftige Schlucke aus seiner mitgeführten Kräuterbitter-Flasche. Der „Schluckspecht“ wurde angezeigt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Zwar schob er daraufhin sein Fahrrad weg, um aber wenige Meter später wieder aufzusteigen und weiterzufahren.

Schimpfend abgezogen
Als er erneut angehalten wurde, reagierte er wieder aggressiv, trank nochmals von seinem Kräuterbitter und legte sich auf den Boden. Den Alkomattest brach er ab und ging davon. Nach einer Anzeige zog der Alkoradler schimpfend zu Fuß von dannen.

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