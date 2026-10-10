200 Euro: Zwettlbad-Elefant kommt unter den Hammer

Mehr als 20 Jahre war der Elefant im „Urwald-Ensemble“ des Kinderbereichs installiert. Im Zuge der notwendigen Beckensanierung wurde festgestellt, dass das Tier, aus dessen Rüssel Wasser spritzen kann, zwar äußerlich noch völlig in Ordnung ist, die Leitungen im Inneren aber in absehbarer Zeit erneuert werden müssen. Deshalb wird die Stadt Zwettl den Elefanten künftig durch einen neuen Löwen ersetzen.