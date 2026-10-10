200 Euro: Zwettlbad-Elefant kommt unter den Hammer

Die Leitungen des Rüsseltiers sind in die Jahre gekommen. Mit der Beckensanierung wird er nun durch einen Löwen ersetzt. Noch bis 23. Oktober, 12 Uhr, kann für die Figur geboten werden – der Höchstbieter erhält den Zuschlag.
Mehr als 20 Jahre war der Elefant im „Urwald-Ensemble“ des Kinderbereichs installiert. Im Zuge der notwendigen Beckensanierung wurde festgestellt, dass das Tier, aus dessen Rüssel Wasser spritzen kann, zwar äußerlich noch völlig in Ordnung ist, die Leitungen im Inneren aber in absehbarer Zeit erneuert werden müssen. Deshalb wird die Stadt Zwettl den Elefanten künftig durch einen neuen Löwen ersetzen.
Das Tier ist jetzt bei einem Mindestgebot von 200 Euro bis 23. Oktober, 12 Uhr, käuflich zu erwerben. „Wer schon länger der Meinung ist, dass im eigenen Garten, Betrieb oder Innenhof eindeutig noch ein Elefant fehlt, kann ein verbindliches Kaufangebot per Mail an gloria.stoeger@zwettl.gv.at übermitteln“, heißt es. Der Meistbietende erhält die Zwettlbad-Kindheits-Erinnerung, die seit dem Neubau dort installiert war.
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