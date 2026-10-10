Wo Hightech auf Hoffnung gegen Krebs trifft

Bis 2031 soll Ausbau fertig sein

Heute zählt MedAustron zu den modernsten Zentren für Ionentherapie in Europa. Diese ermöglicht eine hochpräzise und individuell abgestimmte Krebsbehandlung. 3700 Patienten aus aller Welt – sogar aus Australien – konnten seit der Inbetriebnahme behandelt werden, darunter auch 576 Kinder. Und die Reise geht weiter: Mit einem geplanten Zubau und einer zweiten, kompakten Beschleunigeranlage sollen künftig noch mehr Menschen behandelt und neue Therapiekonzepte erforscht werden.