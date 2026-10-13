In Neukirchen wächst ein globaler Roboter-Riese

Roboter transportieren auch Bettwäsche

Mittlerweile hat Agilox 280 Mitarbeiter. Die allermeisten davon sitzen in Neukirchen bei Lambach, wo die Firma ihre Roboter entwickelt und produziert. Von dort werden sie in die ganze Welt verschifft. „Wir exportieren mehr als 90 Prozent“, sagt Niedermaier. Die Agilox-Roboter seien vorwiegend in Produktionsbetrieben im Einsatz. „30 unserer Fahrzeuge sind zum Beispiel bei BMW in Regensburg und bringen dort Teile vom Hochregallager zur Produktionsanlage.“ Doch auch in Lagern und sogar einem Hotel sind die selbstfahrenden Roboter zu finden – „dort transportieren sie Bettwäsche“, erzählt Mitgründer Niedermaier.