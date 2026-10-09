Als Annalenas kleines Herz plötzlich still stand

Niemand rechnet damit, plötzlich selbst Erste Hilfe leisten zu müssen. Für die Familie von Annalena (7) aus Pfarrkirchen bei Bad Hall wurde aber genau das im Sommer Realität. Ihr Opa und ihre Eltern erkannten, dass Annalena nicht mehr atmete, wählten den Notruf 144 und begannen sofort mit der Wiederbelebung. Damit überbrückten sie die entscheidenden Minuten bis die Rettung eintraf.
Rot Kreuz-Rettungssanitäter Dietmar Heinzlreiter war vor Ort: „In Fällen wie diesem zählt jede Sekunde. Annalenas Opa und ihre Eltern haben sofort gehandelt. Wir können als Rettungsdienst professionelle Hilfe leisten – aber die Zeit bis zu unserem Eintreffen können nur die Menschen vor Ort überbrücken. Dass Annalena heute wieder gesund ist, zeigt, was Erste Hilfe bewirken kann.“ Zum Weltreanimationstag am 16. Oktober erinnert das Rote Kreuz daran, wie wichtig das Wissen um Wiederbelebungsmaßnahmen ist.
In den eigenen vier Wänden
Rund 80 Prozent der Unfälle passieren laut Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit im privaten Umfeld, mehr als jeder zweite Atem-Kreislauf-Stillstand in den eigenen vier Wänden. Im Ernstfall hilft man häufig einem Menschen, der einem besonders nahesteht.
Das muss man tun
Ist eine Person nicht ansprechbar und atmet nicht normal, gilt es rasch zu handeln: Prüfen, ob die Umgebung sicher und das Bewusstsein vorhanden ist, 144 wählen und die Atmung überprüfen. Ist keine normale Atmung feststellbar sofort mit der Wiederbelebung beginnen.
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