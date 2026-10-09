Als Annalenas kleines Herz plötzlich still stand

Rot Kreuz-Rettungssanitäter Dietmar Heinzlreiter war vor Ort: „In Fällen wie diesem zählt jede Sekunde. Annalenas Opa und ihre Eltern haben sofort gehandelt. Wir können als Rettungsdienst professionelle Hilfe leisten – aber die Zeit bis zu unserem Eintreffen können nur die Menschen vor Ort überbrücken. Dass Annalena heute wieder gesund ist, zeigt, was Erste Hilfe bewirken kann.“ Zum Weltreanimationstag am 16. Oktober erinnert das Rote Kreuz daran, wie wichtig das Wissen um Wiederbelebungsmaßnahmen ist.