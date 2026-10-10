Zwei couragierte Soldaten verhinderten Großbrand

Feuer auf Grundstück

In Pamhagen hatte sich aus noch unbekannter Ursache auf einem Grundstück ein Feuer entzündet. Die Soldaten fuhren los, um rasch helfen zu können. Gleichzeitig informierten sie die Feuerwehr. „Als wir näherkamen, waren die Flammen, die aus einem Geräteschuppen emporschlugen, bereits deutlich zu sehen. Große Stöße gelagertes, trockenes Holz brannte ebenso lichterloh“, sagt der Gefreiter.